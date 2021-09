Pokémon GO, arriva Zarude dal film Pokémon: I Segreti della Giungla

Per festeggiare il debutto del film Pokémon: I Segreti della Giungla su Netflix, Niantic ha annunciato un nuovo evento di Pokémon GO che inizierà il 1 ottobre grazie al quale gli allenatori potranno aggiungere alla propria collezione il Pokémon misterioso Zarude e non solo.

Dalle 10:00 di venerdì 1 ottobre 2021 fino alle 20:00 di domenica 10 ottobre 2021 sarà disponibile una nuova ricerca speciale a tempo limitato di Pokémon GO grazie al quale aiuterete il Professor Willow a scoprire qualcosa di più sul Pokémon Scimmialigna di tipo Erba e Buio e persino catturarlo. La ricerca speciale può essere completata in qualsiasi momento, anche dopo il 10 ottobre.

Per tutta la durata dell'evento potrete incontrare anche i Pokémon del film I Segreti della Giungla, tra cui Hoothoot, Combee, Drilbur, Cottonee, Dwebble, che appariranno con maggior frequenza allo stato selvatico. Con un po' di fortuna potrete anche incontrare Larvitar. Pikachu in versione esploratore riapparirà allo stato selvatico, anche nella versione cromatica.

Potrete incontrare le creature del film anche nei raid di Pokémon GO, nello specifico:

Pikachu esploratore, Larvitar, Roggenrola, Foongus e Rufflet saranno disponibili nei raid di livello uno. Con un pizzico di fortuna, potreste persino incontrare un Rufflet cromatico.

Lickitung, Chansey, Pinsir, Ludicolo e Flygon saranno disponibili nei raid di livello tre.

Inoltre potrete ottenere delle missioni di ricerca speciale a tema presso i Pokéstop grazie alle quali incontrerete Audino, Rufflet (anche in versione cromatica) e altri. Jessie e James del Team Rocket riprenderanno le loro avventure lasciate in sospeso dall'evento dell'anno scorso e potrebbero comparire a sorpresa nelle vostro foto e nella loro classica mongolfiera di Meowth. Infine nuovi oggetti avatar gratuiti saranno disponibili nella boutique, compreso il cappello avventura e la borraccia Wailmer.

Siete ancora in tempo inoltre per partecipare alla settimana della moda di Pokémon GO durante la quale potrete catturare Furfrou e alcune delle sue forme esclusive, nonché Pokémon in costume.