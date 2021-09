Offerte Amazon: Samsung T7 MU-PC2T0T, SSD esterno portatile da 2 TB al prezzo più basso

Le offerte Amazon odierne ci danno accesso a un Samsung T7 MU-PC2T0T, un SSD esterno portatile da 2 TB, a un prezzo speciale. Lo sconto equivale a 43€, e abbassa così il prodotto al prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma del colosso dell'e-commerce.

Offerta Amazon Samsung Memorie T7 MU-PC2T0T SSD Esterno Portatile da 2 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio € 280,99 € 237,99 Vedi

Offerta

Il Samsung T7 MU-PC2T0T è un SSD con velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s. Propone un'interfaccia USB 3.2 Gen 2 ed è compatibile con Windows 7 (e successivi), Mac OS X 10.10 (e successivi), Android 5.1 Lollipop (e successivi). Include nella confezione un cavo USB tipo C a C e un cavo USB tipo C a A. La scocca in metallo del T7 permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza. Inoltre, permette di inserire una protezione con password opzionale ed encription hardware AES 256 bit. Pesa 58 grammi e le dimensioni sono 8.5 x 5.7 x 0.8 cm.

Samsung T7 MU-PC2T0T, un SSD esterno portatile da 2 TB

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.