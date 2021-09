God of War: Ragnarok, Kratos può usare più scudi, ognuno con abilità differenti

Come nel precedente capitolo, anche in God of War: Ragnarok i giocatori potranno usare lo scudo retrattile di Kratos per difendersi dagli attacchi nemici. Nel sequel tuttavia saranno presenti diverse tipologie di scudi, ognuno dotato di abilità e caratteristiche differenti.

A svelarlo è stato Eric Williams il game director della nuova esclusiva PlayStation di Santa Monica, durante un'intervista con lo youtuber Jon Ford, dove spiega che gli scudi di God of War: Ragnarok avranno le loro caratteristiche e abilità peculiari.

"Non voglio entrare troppo nei dettaglia, ma sì, ci saranno diversi scudi e avranno differenti opzioni difensive e abilità.", afferma Williams. "Il motivo di questa scelta è che vogliamo davvero offrire quanta più libertà di scelta possibile quando buildate il vostro Kratos, come l'equipaggiamento e cose simili. Quindi per quanto riguarda la difesa, potrete giocare i modo leggermente differente. E i nemici sanno come rispondere a questo cambiamento o vi spingeranno ad utilizzare cose differenti in diversi scenari. Quindi penso che sarà divertente per i giocatori. "

God of War: Ragnarok, Kratos usa lo scudo per fermare l'assalto di una Freya davvero furiosa

Una novità che tutto sommato si allinea alla volontà di Santa Monica e Williams di offrire un sistema di combattimento più vario, che tra l'altro in Ragnarok punterà maggiormente sulla verticalità negli scontri.

Anche nel God of War del 2018 è possibile equipaggiare scudi differenti per Kratos, ma si trattava solo di opzioni cosmetiche che non hanno alcun impatto nelle dinamiche di gioco. Sarà interessante dunque come la loro "versione 2.00" verrà integrata nel sistema di combattimento della nuova avventura di Kratos e Atreus.

God of War: Ragnarok sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 durante il corso del 2022. Di recente il game director Eric Williams ha confermato che Ragnarok conclude la saga norrena di God of War e che il nuovo capitolo avrà una varietà maggiore di nemici e un focus maggiore sulle Lame del Caos.