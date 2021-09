Xbox Series X disponibile su MediaWorld dalle 15.00 di oggi

Xbox Series X sarà disponibile con una certa quantità di pezzi su MediaWorld verso le 15.00 di oggi, 22 settembre. Dopo gli appuntamenti dedicati a PS5, arriva dunque il turno della console di nuova generazione prodotta da Microsoft.

Il retailer ha annunciato alcuni giorni fa che Xbox Series X sarebbe stata disponibile a breve, fornendo il link che trovate qui sotto per poter accedere il più rapidamente possibile all'ormai tradizionale coda.

Acquista Xbox Series X su MediaWorld

"Ricordati sempre che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente", ha ribadito ancora una volta MediaWorld nel post sui social.

Xbox Series X è la più potente delle attuali console Microsoft, grazie al processore AMD Zen 2 custom da 3,8 GHz e alla GPU AMD con architettura RDNA 2, in grado di sprigionar 12 TFLOPS di potenza. A questi elementi si aggiunge un velocissimo SSD M.2. NVMe da 1 TB.

Come noto, la crisi dei semiconduttori darà vita a problemi di scorte per Xbox Series X fino al 2023, dunque ogni occasione può essere quella giusta per portarsi finalmente a casa la piattaforma della casa di Redmond.