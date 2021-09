Xbox Series X disponibile da MediaWorld a breve: quando e come acquistarla

Xbox Series X tornerà disponibile da MediaWorld a breve, ha annunciato il rivenditore su Facebook. Quando? Il 22 settembre, come da tradizione intorno alle 15.00 del pomeriggio.

Abbiamo riportato qualche tempo fa che i problemi di scorte di Xbox Series X potrebbero durare fino al 2023, dunque se desiderate entrare in possesso della nuova console Microsoft vi conviene senz'altro provare a cogliere questa opportunità.

Detto questo, sappiamo bene come la gestione delle code sul sito MediaWorld finora non sia stata la migliore possibile, con frequenti problemi di traffico eccessivo che hanno mandato in tilt i server e impedito a tanti utenti di mettersi in fila nel momento giusto. Magari stavolta andrà diversamente!

Per avere più possibilità di farcela, ricorda MediaWorld, bisogna essere già registrati al sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente. Meglio controllare prima del grande giorno.

Se invece vi interessa la piattaforma Sony, anche PS5 sarà disponibile a breve da MediaWorld.