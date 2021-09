THQ Nordic: 42 giochi in sviluppo, di cui 28 non ancora annunciati

THQ Nordic ha rivelato di avere 42 giochi attualmente in sviluppo, di cui 28 non ancora annunciati: una line-up decisamente corposa per il publisher austriaco, che come sapete ieri sera ha presentato alcuni dei suoi nuovi titoli.

Gli annunci, i giochi e i trailer del THQ Nordic Showcase sono stati numerosi, fra grandi ritorni e interessanti novità che potremo giocare nel corso dei prossimi mesi e anni.

In particolare Jagged Alliance 3 (qui la nostra anteprima), Destroy All Humans! 2 - Reprobed (qui la nostra anteprima) e Outcast 2: A New Beginning (qui la nostra anteprima) hanno rubato la scena, ma non sono certamente stati gli unici annunci di spessore dello show.

Abbiamo infatti assistito al trailer del gameplay di Expeditions: Rome, al reveal di MX vs ATV Legends e al trailer della storia di Elex 2, il nuovo RPG realizzato dagli autori del classico Gothic.

Non solo: hanno trovato posto durante la presentazione anche l'annuncio di SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake e quello dello strategico SuperPower 3 con il suo trailer.