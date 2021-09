PS5 disponibile da MediaWorld a breve: quando e come acquistarla

PS5 tornerà disponibile da MediaWorld a breve. Bene, ma quando, esattamente? Nelle giornate del 20 e del 21 settembre, rispettivamente con la standard e la Digital Edition, verso le 15.00 del pomeriggio.

Sappiamo bene che i problemi di scorte relativi a PS5 e Xbox Series X potrebbero durare fino al 2023, dunque questi appuntamenti, per quanto antipatici laddove non si riesca a effettuare l'acquisto, hanno una grande importanza per chi non è ancora riuscito a portarsi a casa la nuova console Sony.

Certo, aprire il sito di MediaWorld per tempo e ritrovarsi nella posizione 20.000 in coda, come accaduto finora a parecchie persone nel corso di queste vendite, non aiuta ad alimentare gli entusiasmi. Però chissà, magari stavolta le cose andranno diversamente.

Come riuscire dunque a comprare una PlayStation 5 durante queste due giornate? Serve senza dubbio una gran quantità di cu... fortuna, ma anche un po' di attenzione a qualche dettaglio, come specifica MediaWorld stessa nel suo post su Facebook.

"Ricordati sempre che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente", recita infatti il messaggio dello store.