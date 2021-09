Kena: Bridge of Spirits invade Fall Guys con nuove skin a tema

Proseguono le collaborazioni di Fall Guys coi vari titoli presenti o in arrivo sul mercato, in particolare per quanto riguarda le produzioni legate a PlayStation, con l'arrivo delle skin di Kena: Bridge of Spirits questo mese, in occasione del lancio del gioco.

Il 21 settembre, ovvero in corrispondenza con l'uscita di Kena: Bridge of Spirits su PS5, PS4 e PC, le skin di Kena e dei Rot saranno disponibili all'interno di Fall Guys: Ultimate Knockout, donando un tocco particolare al gioco multiplayer in questione.



La riproposizione dei personaggi di Kena: Bridge of Spirits è ovviamente nello stile di Fall Guys, dunque ben lontano dalla grafica elegante del gioco Amber Lab e pi tendente a una sorta di stilizzazione caricaturale, come di consueto. D'altra parte, è un trattamento dal quale sono passati parecchi personaggi appartenenti a varie serie all'interno del gioco in questione.

Tra i vari esempi noti, abbiamo visto la possibilità di vedere Aloy di Horizon Forbidden West, le skin di Ratchet & Clank e i costumi di Cuphead, per dirne solo alcuni. C'è anche da rilevare come Mediatonic, il team di Fall Guys, sia stato acquisito da Epic Games di recente, compagnia che ha in corso una collaborazione proprio per Kena: Bridge of Spirits, che potrebbe essere all'origine di questo cross-over.