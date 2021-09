Nintendo Switch: l'annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana

Nintendo potrebbe svelare entro la fine di questa settimana il nuovo presunto controller per Switch di cui si è parlato molto negli ultimi giorni.

Tutto è iniziato la scorsa settimana quando è stato avvistata l'applicazione FCC per un prodotto definito come "Nintendo Game controller"con ID "BKEHAC043. È dunque presente il codice "HAC" che solitamente viene utilizzato per tutti i prodotti legati a Nintendo Switch (ad esempio il primo modello per dire è contrassegnato come HAC-001). L'applicazione FCC scade il 16 marzo 2022, ovvero il termine ultimo entro il quale Nintendo dovrebbe svelare il controller al mondo, ma in realtà nuovi indizi suggeriscono un reveal già entro la fine di questa settimana.

I colleghi di VGC infatti hanno avvistato un nuovo documento nel sito di FCC relativo a questo "Nintendo Game Controller" che affermava che le informazioni "confidenziali a breve termine" relative alla periferica, come immagini e diagrammi, sarebbero state rese pubbliche entro questo venerdì, il 24 settembre. Non abbiamo usato il passato a caso, visto che l'applicazione FCC "stranamente" è stata rimossa subito dopo essere stata avvistata da VGC.

Il nuovo controller di Nintendo Switch sarà una nuova versione del Pro?

A questo punto non è improbabile che l'annuncio ufficiale di questo presunto controller di Nintendo Switch avvenga proprio questa settimana, magari durante un Nintendo Direct, visto che voci in merito a una nuova presentazione erano iniziate a circolare già diverse settimane fà.

Nel frattempo un insider ha svelato alcuni indizi, sempre da prendere con le pinze, riguardo al controller, che a quanto pare non supporterà gli Amiibo.