Nintendo Switch: il nuovo controller non supporterà gli Amiibo, insider ci dice cosa non è

Tramite una serie di documenti emersi alcuni giorni fa, abbiamo avuto modo di scoprire che la compagnia di Kyoto ha in programma la distribuzione di un nuovo controller per Nintendo Switch. Ora, scopriamo che questo nuovo device non supporterà gli Amiibo. Un insider ci dice quindi cosa non è questo controller.

Parliamo di @SamusHunter2, che tramite Twitter spiega: "Posso confermare che questo controller non è un nuovo Switch Pro Controller o un nuovo controller Joycon, e nemmeno una Amiiboard, dato che non supporta gli NFC". NFC significa "near-field communication", ovvero la comunicazione di prossimità, una tecnologia di ricetrasmissione senza fili usata dagli Amiibo per connettersi con i controller di Nintendo Switch.

Altri rumor affermavano che questo nuovo controller sia legato ai giochi Nintendo 64 che - secondo dei leak - arriveranno all'interno di Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento della grande N. Secondo le voci, la società giapponese ha intenzione di creare una versione "Premium" del servizio a un prezzo maggiorato, giustificandolo con l'inclusione dei giochi N64. Il nuovo controller sarebbe quindi una versione Switch del controller N64: si tratta di un'eventualità plausibile, visto che qualcosa di simile è stato fatto con i controller NES e SNES. Inoltre, anche questi ultimi non supportavano gli Amiibo.

Per ora, in ogni caso, sono solo speculazioni e rumor. Dovremo attendere che Nintendo confermi o smentisca queste informazioni.

Ecco infine le prime fotografie dal vivo di Nintendo Switch OLED.