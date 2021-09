Call of Duty Mobile: aggiunta la mappa Blackout per il secondo anniversario

Activision Blizzard ha annunciato l'arrivo della mappa Blackout per festeggiare il secondo anniversario di Call of Duty Mobile, che corrisponde con il lancio della Stagione 8 del gioco. Sarà disponibile dalle 02:00 di mercoledì 22 settembre 2021 e sarà un modo per i giocatori vecchi e nuovi di rivisitare la prima mappa di Call of Duty Battle Royale.

Originariamente lanciato in Call of Duty: Black Ops 4, Blackout era la mappa più grande della serie Call of Duty e presentava mappe multiplayer già esistenti come Estate, Nuketown, Construction Site e molte altre. Oltre a Blackout, l'esperienza Battle Royale viene aggiornata e migliorata. Durante la stagione dell'anniversario annunceremo anche un nuovo entusiasmante torneo ambientato nella mappa Blackout.

Annunciati anche alcuni eventi della stagione 8 pensati per celebrare il secondo anniversario del gioco: Anniversary Cake, Anniversary Puzzle e un nuovo evento a tema chiamato Counterattack.

Inoltre, i giocatori avranno l'opportunità di ottenere ricompense dai 50 nuovi livelli del Battle Pass. La Stagione 8 verrà lanciata con nuovi contenuti gratuiti e premium tra cui nuovi personaggi come Alias, Battleworn, Velikan e Volcanic Ash, nuove armi tra cui il fucile a pompa R9-0 e, più avanti nella stagione, il fucile d'assalto M13, una nuova Serie di Punti e molto altro ancora.

Scopriamo le novità principali che saranno introdotte in Call of Duty Mobile con la Stagione 8, su iOS e Android:

