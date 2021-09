Amouranth: ecco il numero di ore di streaming su Twitch ad oggi, è una vera stacanovista

Amouranth è una delle streamer più famose su Twitch e per il molti il motivo è più che ovvio. Grazie ai dati condivisi da TwitchTracker, abbiamo però modo di vedere una serie di dati sui quali molti spettatori non ragionano: quante ore di streaming su Twitch ha realizzato la donna? 17.085 ore. Amouranth è una vera stacanovista.

TwitchTracker, infatti, riporta i dati di attività di Amouranth dal 17 novembre 2016 al 20 settembre 2021 (giorno di scrittura di questa notizia). Il sito segnala 17.085 ore di streaming in 1.722 giorni di attività. Dall'inizio della sua carriera su Twitch, sono passati 1766 giorni: questo significa che Amouranth non ha trasmesso in streaming per soli 44 giorni in circa cinque anni (consideriamo anche che è stata più volte bannata, quindi alcuni giorni di stop sono stati obbligati). Calcolando i giorni di attività e il numero di ore, possiamo vedere che la donna ha trasmesso in media 9/10 ore al giorno.

Amouranth, durante uno stremaing di Twitch

Tutto questo le ha permesso di accumulare 4.28 milioni di follower, 306 milioni di visualizzazioni, 57.6 milioni di ore guardate dagli spettatori, con un picco di spettatori pari a 33.530, sempre secondo TwitchTracker. Amouranth ha inoltre altri canali social, quindi - anche considerando il supporto di potenziali collaboratori - le nove ore giornaliere di streaming non rappresentano l'intero lavoro della streamer.

Una cosa è certa, il successo di Amouranth è anche conseguenza del suo duro lavoro, oltre che ovviamente del sapere sfruttare le proprie doti e cavalcare le tendenze di Twitch del periodo, come fanno tutti gli streamer.

Tutto questo lavoro permette inoltre ad Amouranth di incassare 1,3 milioni di dollari al mese.