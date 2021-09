Twitch: indossa armatura di Il Signore degli Anelli e partecipa a una gara di 10km per fini caritatevoli

Lo streamer Twitch OrcRun ha partecipato a una gara podistica di 10km indossando un'armatura completa di Il Signore degli Anelli, il tutto a fini caritatevoli, ossia raccogliere fondi su da donare a una giusta causa.

I live stream di raccolta fondi per fini caritatevoli sono tra i più apprezzati di Twitch, perché destinano i soldi degli spettatori a degli scopi spesso molto nobili. Oltretutto sono un ottimo modo con cui gli streamer possono dimostrare le loro capacità di intrattenitori.

OrcRun, lo streamer nella corazza del Signore degli Anelli

OrcRun non è il primo streamer ad aver organizzato una stranezza per raccogliere soldi, ma sicuramente nessuno aveva faticato tanto prima di lui, quantomeno fisicamente. In effetti correre per 10 Km con indosso una corazza così pesante non deve essere stato facile. C'è da dire che è diventato famoso proprio per le corse all'aperto fatte in armatura, ma questa era la prima volta che percorreva una simile distanza.

C'è anche da sottolineare che, oltre alla corazza, il nostro portava anche una telecamera mobile e un sistema che gli ha permesso di tenere attiva la trasmissione. Non pesano moltissimo, ma se l'aggiungiamo al resto diciamo che fanno la loro parte.

OrcRun ha impiegato circa 54 minuti per concludere la gara (non male, deve essere molto allenato). Inoltre ha superato l'obiettivo della raccolta fondi con successo. Complimenti davvero.