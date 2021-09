Age of Empires 4: gli sviluppatori ci mostrano una partita multiplayer in video

Vediamo un'intera partita multiplayer dell'attesissimo Age of Empires 4, giocata e commentata in video dagli sviluppatori stessi. Attualmente i giocatori PC possono giocare una versione demo su Steam, che dà accesso al tutorial e alla modalità multiplayer.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Age of Empires IV:

Uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati di sempre torna alla sua antica gloria con Age of Empires IV, mettendoti al centro di epiche battaglie storiche che hanno plasmato il mondo. Age of Empires IV è un gioco di strategia in tempo reale evoluto per una nuova generazione, e porta con sé modi innovativi, oltre a quelli consueti, di espandere il tuo impero in vasti paesaggi con la strabiliante nitidezza del 4K.

Immergiti nella storia: il passato è il prologo che ti trasporta in una ricca cornice storica che comprende 8 diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi, nel tuo viaggio verso la vittoria. Costruisci città, gestisci risorse e guida le tue truppe in battaglie terrestri e navali in 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento.

Scegli la tua strada verso la grandezza con figure storiche: vivi le avventure di Giovanna d'Arco nella sua lotta contro gli Inglesi, oppure comanda le possenti truppe mongole mentre Gengis Khan va alla conquista dell'Asia. La scelta è tua e ogni decisione che prenderai determinerà l'esito della storia.

Personalizza il gioco con le mod: gioca come vuoi con gli strumenti per i contenuti generati dagli utenti per partite personalizzate, a partire da inizio 2022.

Sfida il mondo: vai online per competere, cooperare o assistere come spettatore con un massimo di 7 amici in modalità multigiocatore PvP e PvE. Tutti i giocatori sono i benvenuti: Age of Empires IV è un'esperienza accattivante per i nuovi giocatori, con un sistema di tutorial che insegna l'essenza della strategia in tempo reale e una modalità Storia campagna progettata per aiutare i giocatori alle prime armi a raggiungere il successo, ma abbastanza impegnativa per i giocatori veterani con meccaniche di gioco, strategie evolute e tecniche di combattimento nuove.