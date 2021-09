Halo Infinite, la nuova beta multiplayer verrà presentata stasera

La nuova beta multiplayer di Halo Infinite verrà presentata stasera da 343 Industries, nel corso di un livestream che partirà alle 23.00, ora italiana, e consentirà appunto di scoprire in anteprima la Multiplayer Tech Preview dell'atteso sparatutto.

Come riportato ieri, ci saranno due fsi di beta a settembre per Halo Infinite, la prima delle quali comincerà domani, 23 settembre, e si concluderà il 27 settembre.

La diretta di stasera darà modo agli sviluppatori di introdurci alla nuova fase di test e di rivelarci i dettagli sulle modalità Big Team Battle, Training Mode e le altre novità che potremo provare in anteprima.

Non solo: durante il livestream potremo assistere a nuove interviste ai componenti di 343 Industries, che ci forniranno un quadro ancora più preciso di cosa potremo aspettarci per il lancio di Halo Infinite, fissato all'8 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alle nostre impressioni sulla beta tecnica di Halo Infinite.