Nintendo Switch: nuovo controller in arrivo, secondo un rumor

A breve potrebbe arrivare un nuovo controller per Nintendo Switch, stando a un rumor che sta circolando in rete nelle ultime ore.

Come riporta NintendoLife, tutto è nato grazie all'utente Twitter @SamusHunter2 che ha avvistato un applicazione FCC per un prodotto definito come "Nintendo Game controller", registrato proprio oggi, giovedì 16 settembre 2021. Gli ID FCC vengono assegnati ai device registrati presso la United States Federal Communications Commission e sono necessari per vendere legalmente dispositivi wireless negli Stati Uniti.

L'applicazione FCC del presunto nuovo controller di Nintendo Switch

La cosa interessante è che l'ID FCC in questo caso è "BKEHAC043" che offre già un primo indizio sul controller. Il codice "HAC" è infatti utilizzato per tutti i prodotti legati a Nintendo Switch (il primo modello per dire è contrassegnato come HAC-001). Insomma per forza di cose si deve trattare di un controller per la console ibrida della casa di Kyoto.

Ma di cosa sarà di preciso? Difficile dirlo. Potrebbe essere un nuovo controller per l'app Nintendo Switch Online (magari pensato appositamente per i titoli Game Boy). Oppure un nuovo modello del Pro Controller che arriverà nei negozi in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch OLED e che magari sarà corredato con il tanto richiesto ingresso jack per le cuffie o altre funzioni.

Per scoprire la verità in ogni caso, non ci resta che attendere. L'applicazione FCC scade il 16 marzo 2022, il che significa che molto probabilmente il reveal ufficiale da parte di Nintendo arriverà entro tale data.

Nel frattempo l'aggiornamento 13.0.0 di Nintendo Switch è disponibile e aggiunge l'audio Bluetooth.