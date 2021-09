Nintendo Switch: aggiornamento 13.0.0 disponibile, aggiunge l'audio Bluetooth

Nintendo Switch ha ricevuto nelle scorse ore l'aggiornamento di sistema che porta il firmware della console alla versione 13.0.0 e si distingue in particolare per l'introduzione del supporto per i dispositivi audio Bluetooth.

A brevissima distanza dall'abbassamento di prezzo ufficiale per il modello standard di Nintendo Switch, l'update va dunque a colmare una mancanza storica della console ibrida giapponese, sebbene ancora con qualche limitazione.

È infatti possibile collegare a Switch cuffie, auricolari e altoparlanti Bluetooth, ma i microfoni che utilizzano la medesima tecnologia non sono ancora supportati. Ad ogni modo, si possono collegare anche controller Bluetooth.

L'aggiornamento introduce inoltre una nuova feature riservata al dock di Nintendo Switch OLED, il modello che abbiamo provato il mese scorso, e che permette di aggiornare il firmware della sola base della console tramite porta LAN.

Infine è stata inserita la posssibilità di mantenere attiva la connessione a internet anche durante la modalità riposo, il che consentirà di scaricare contenuti tenendo appunto il dispositivo in sleep mode.

Il changelog completo dell'aggiornamento 13.0.0 è disponibile qui.