The Legend of Zelda, il cosplay di Helly Valentine è sorprendente

Helly Valentine ha dedicato il suo ultimo cosplay alla principessa Zelda, nella versione vista nello splendido Breath of the Wild. Il risultato, come potete vedere, è sorprendente.

La modella russa è infatti ben nota per la sua prorompente fisicità, la stessa di cui ha fatto sfoggio nella precedente interpretazione del personaggio nello splendido cosplay di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In questo caso Helly ha voluto dimostrare di saper prestare attenzione anche ai costumi, senza necessariamente mettere in risalto le proprie forme, presentandosi con l'outfit classico di Zelda e le sue tonalità azzurre, bianche, oro e marroni.

Il risultato, come dicevamo, è sorprendente: un modo carino per distrarsi in attesa di nuove informazioni su The Legend of Zelda: Breath o the Wild 2 (qui la nostra anteprima).