iPhone 13 Pro e Pro Max supporteranno il formato video ProRes

Durante la presentazione di oggi, Apple ha annunciato che iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max supporteranno il formato video ProRes, che verrà integrato prima della fine dell'anno.

ProRes è un video codec professionale utilizzato per editing e post-produzione di filmati e pienamente supportato da Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro. I filmati che utilizzano questo formato hanno un tasso di compressione inferiore rispetto ai codec H.264 e H.265 attualmente utilizzati come standard dai modelli di iPhone. In questo modo la qualità delle immagini sarà migliore, garantendo al tempo stesso econding e decoding più veloci.

Come apprendiamo dal sito ufficiale di Apple, con l'introduzione di questo formato sarà addirittura possibile girare, montare e completare un intero progetto in ProRes direttamente dai vostri iPhone 13 Pro e Pro Max. Oppure trasferire al volo video in questo formato dal telefono a Final Cut Pro sul Mac.

iPhone 13 Pro

Da notare tuttavia che le registrazioni video ProRes fino a 4K e 30 fps saranno disponibili solo per i modelli con 256GB o più di archiviazione. Mentre i modelli da 128GB potranno registrare video in ProRes fino a 1080p e 30 fps, il che probabilmente è dovuto dalle generosi dimensioni dei file che utilizzano questo formato.

Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro speciale con tutti i dettagli, caratteristiche e prezzi di iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.