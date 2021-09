Apple Watch Serie 7: tutte le novità, caratteristiche e l’arrivo di Fitness+ anche in Italia

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche e specifiche tecniche di questi nuovi Apple Watch Serie 7 in arrivo quest'autunno per tutti i possessori di iPhone.

Tra i principali protagonisti dell'evento California Streaming non possiamo evitare di menzionare il nuovo Apple Watch Serie 7. Questa revisione dello smartwatch Apple ha portato diverse piccole novità sia a livello hardware che software. Purtroppo coloro che si aspettavano un design completamente rinnovato con delle linee squadrate rimarranno delusi da questa Serie 7. Seppur ci siano delle piccole modifiche sulla scocca, con un notevole incremento delle dimensioni dello schermo, questo Apple Watch rimane infatti molto simile ai modelli precedenti. Le altre novità sono date principalmente da watchOS 8 con diverse funzioni, nuovi Quadranti, una migliore interfaccia utente ed un arricchimento del programma Apple Fitness+, quest'ultimo ormai pronto al debutto in Italia. Se volete scoprire invece tutte le novità legate ad iPhone 13 vi invitiamo a leggere il nostro speciale di approfondimento .

Il corpo in alluminio di Apple Watch Serie 7

La scocca del nuovo Apple Watch Serie 7 si allinea perfettamente con i bordi del display, dando la sensazione di essere un pezzo unico senza particolari spigoli o strane curvature nel design. Questo ha permesso ad Apple di creare il loro smartwatch più resistente di sempre con un solido cristallo anteriore, la certificazione IP6X per la polvere e WR50 per l'acqua ed i liquidi. Con la riduzione delle cornici del 40% il display always-on raggiunge delle dimensioni superiori del 20% rispetto ad Apple Watch Series 6. Allo stesso tempo lo schermo diventa più luminoso con ben 70% di luminosità in più per una migliore resa all'aperto. Grazie a queste dimensioni generose del display cambia anche l'interfaccia utente di watchOS 8. Gli ingegneri Apple hanno ingrandito i tasti e le icone nel sistema operativo dedicato allo smartwatch, implementando anche una tastiera QWERTY. L'inserimento dei caratteri con la tastiera avviene sia tramite la classica pressione delle singole lettere che con lo swipe tra i vari caratteri, senza trascurare l'aiuto dell'intelligenza artificiale per predire le prossime parole. Lo spazio sullo schermo ha consentito anche l'aggiunta di nuovi Quadranti insieme ad altre Complicazioni più dettagliate. Ritornano invece i sensori per l'ECG e la misurazione dell'ossigeno nel sangue, già presenti nella scorsa versione. Tramite il cavo di ricarica USB-C e la nuova base wireless l'Apple Watch Serie 7 può ricaricarsi con una velocità superiore del 33%, offrendo in soli 8 minuti di ricarica l'autonomia sufficiente per coprire 8 ore di monitoraggio del sonno.

Il nuovo Apple Watch Serie 7 sarà disponibile quest'autunno (non abbiamo ancora una data d'uscita precisa) in cinque diverse colorazioni per il più economico case in alluminio (Verde, Azzurro, (PRODUCT) RED, Galassia, Mezzanotte). La lineup aggiornata degli smartwatch Apple sarà composta dunque da Apple Watch Serie 3, Apple Watch SE e Apple Watch Serie 7.