Rocksmith+: rinviata la data di uscita del software musicale di Ubisoft

Ubisoft ha rinviato la data di uscita di Rocksmith+, il nuovo software ad abbonamento della nota serie rhytim a base di chitarra, al 2022.

La struttura del titolo è la stessa del precedente Rocksmith 2014 Edition, ma in questo caso sono presenti ulteriori opzioni e modalità, per quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio servizio ad abbonamento più che un gioco e che punta maggiormente sulla componente didattica, presentandosi come un vero e proprio corso di chitarra personalizzato e interattivo.

Nonostante non avesse ancora una data di uscita precisa, il servizio era previsto per l'estate 2021 per PC e per l'autunno su console PlayStation e Xbox. Ora, a pochi giorni dal termine della stagione estiva, Ubisoft ha annunciato il rinvio di Rocksmith+ al prossimo anno. La decisione è stata presa dopo il termine della beta dello scorso luglio, di cui vi abbiamo raccontato le nostre impressioni in un articolo dedicato, per effettuare delle modifiche sulla base del feedback ricevuto dagli utenti.

Per assicurarci di realizzare il miglior servizio di apprendimento della chitarra, abbiamo deciso di rinviare Rocksmith+ al 2022", recita il comunicato pubblicato da Ubisoft su Twitter. "Useremo questa opportunità per integrare il feedback degli utenti dalla closed beta. Siamo convinti che questa nuova data di uscita ci darà il tempo necessario per consegnare agli utenti un'esperienza fluida per tutti gli amanti di chitarra e basso."