Destroy All Humans 2 - Reprobed per PS5 svelato da Sony in anticipo

Anticipando di alcuni giorni lo showcase di THQ Nordic, Sony ha svelato Destroy All Humans 2 - Reprobed per PS5, il remake del secondo capitolo della serie.

L'annuncio è arrivato tramite un trailer pubblicato esclusivamente sulle pagine Twitter e Facebook di PlayStation, che purtroppo è stato subito rimosso, non prima di essere avvistato dall'attenta community di Resetera e dai colleghi di Gamespot. Insomma evidentemente qualche sbadato impiegato di Sony ha premuto il pulsante "Pubblica" al momento sbagliato, svelando così il gioco con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Destroy All Humans 2 - Reprobed, il tweet di Sony

In ogni caso il filmato offriva un assaggio di quello che ci aspetta in Destroy All Humans 2 - Reprobed, che ovviamente è stato tirato completamente a lucido per quanto riguarda il comparto grafico. Nei panni del malvagio alieno Cryptosporidium potremo portare un po' di sana distruzione sul pianeta Terra usando un vasto arsenale di armi tecnologiche, abilità mentali con cui prendere controllo degli esseri umani e persino pilotare un UFO con cui mettere a ferro e fuoco le città.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli, come ad esempio la data di uscita. Destroy All Humans 2 - Reprobed, come accennato in precedenza, è stato confermato da Sony per PS5, ma è molto probabile che arriverà anche su PC e Xbox Series X | S. Per maggiori dettagli non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di THQ Nordic. Lo showcase per il decimo anniversario andrà in onda venerdì 17 settembre.