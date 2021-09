iPhone 13 ufficiale con modelli Mini, Pro e Max: caratteristiche e prezzi

Durante l'evento California Streaming, trasmesso in diretta sul sito ufficiale Apple, abbiamo finalmente assistito all'annuncio ufficiale dei nuovi iPhone 13, scoprendone le caratteristiche. Proprio come l'anno scorso, la lineup del 2021 è composta da quattro nuovi modelli: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Apple non ha portato grossi stravolgimenti rispetto ad iPhone 12, quando invece si era vista una bella ventata d'aria fresca. Nonostante questo i nuovi iPhone 13 hanno indubbiamente delle caratteristiche affascinanti per chi desidera uno smartphone top di gamma in grado di offrire ottime prestazioni negli anni a venire.

I quattro modelli presentati si differenziano per dimensioni, peso, fotocamera ed alcune caratteristiche hardware e software. Ci sono però numerosi elementi in comune a partire dal processore A15 Bionic, il vero cuore pulsante di tutta la linea iPhone 13 con i suoi 15 miliardi di transistor. Si tratta di un'evoluzione del potente A14 dotato di CPU e GPU di altissimo livello, insieme a diversi core dedicati al Neural Engine. In particolare questo nuovo SoC garantisce prestazioni fino a 50% superiori sul fronte CPU rispetto alla concorrenza e del 30% maggiori lato GPU. Il Neural Engine con 16 core è assolutamente mostruoso in termini di potenza di calcolo e velocità. Anche il design degli iPhone 13 è rimasto pressoché invariato rispetto ai predecessori con il frame laterale completamente piatto ed una forma generale più squadrata. Sulla parte frontale troviamo un display OLED su tutti i modelli, questa volta con un notch sensibilmente più piccolo per dare maggiore spazio allo schermo. Lo speaker audio nascosto nel notch è stato infatti spostato accanto al bordo superiore del display diminuendo così le dimensioni complessive di quest'area del 20%. Sul retro invece sono state implementate diverse lenti, mantenendo l'ormai classico spessore maggiorato attorno al modulo della fotocamera.

iPhone 13 nella versione normale e mini

Le singole lenti verranno analizzate in seguito, in quanto differiscono da modello a modello. Quello che unisce tutti gli iPhone 13 sul fronte della fotocamera è la nuova modalità Cinema, grazie alla quale potremo cambiare il focus durante la registrazione (e in post produzione) dei video, ricreando un effetto cinematografico veramente impressionante. Coloro che speravano di vedere la porta USB-C finalmente anche su iPhone rimarranno delusi, in quanto gli iPhone 13 possiedono ancora il connettore Lightning. Ritorna però MagSafe per ricaricare la batteria dello smartphone con un connettore wireless. Parlando proprio di quest'ultima, Apple ha migliorato notevolmente l'autonomia degli iPhone 13 con una cella di dimensioni maggiori ed una gestione dei consumi più efficiente. Ognuno dei modelli offre infatti un autonomia estesa nei confronti dei rispettivi iPhone 12. Dopo aver fatto il suo debutto lo scorso anno negli iPhone 12 non poteva mancare nemmeno il modem 5G, il quale ritorna in una forma evoluta per supportare un range più ampio di frequenze grazie alla collaborazione con numerosi operatori telefonici.