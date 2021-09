iPad 9 gen e iPad mini 6 ufficiali: prezzi, caratteristiche e novità dei nuovi tablet Apple

iPad mini 6

Le caratteristiche principali del nuovo iPad mini

Seppure venga facilmente dimenticato da Apple stessa, l'iPad mini gode ancora di ottima salute tra gli utenti che necessitano di un tablet con queste dimensioni ridotte. Per questo motivo Apple ha aggiornato il suo design, adattandolo alle moderne linee squadrate già viste negli iPad Pro e iPad Air. Il display in questo modo può estendersi fino ai bordi, raggiungendo una diagonale di 8,3 pollici con delle dimensioni molto simili al modello precedente. Il tasto Home sparisce finalmente dalla parte frontale, mentre il Touch ID è stato spostato sul tasto d'accensione e spegnimento (anche questa soluzione già vista su iPad Air di ultima generazione). Per quanto riguarda le fotocamere, quella anteriore diventa una ultra-grandangolare con la funzione Center Stage per le videochiamate. Quella posteriore invece raggiunge i 12 MP con apertura f/1.8, flash LED e la possibilità di registrare i video fino in 4K. Gli speaker diventano stereo in modalità landscape, mentre sotto la scocca troviamo il processore A15 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone 13 Pro con i suoi 6 core per CPU e 5 per la GPU. Sulla parte inferiore la porta Lightning è stata sostituita dalla USB-C per una maggiore velocità nella ricarica e trasferimento dei dati. La versione Cellular del tablet includerà anche un modem 5G per una velocità di download fino a 3,5 Gbps. Per la prima volta iPad mini supporterà anche l'Apple Pencil di seconda generazione ed una nuova serie di cover Smart Folio appositamente create per le nuove colorazioni del tablet.

Il nuovo iPad mini sarà disponibile a partire dal 24 settembre con i seguenti prezzi e tagli di memoria:

iPad mini da 64 GB: 559€

559€ iPad mini da 256 GB: 729€

729€ iPad mini da 64 GB + Cellular: 729€

729€ iPad mini da 256 GB + Cellular: 899€