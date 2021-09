Apple Watch Series 7 annunciata con prezzo e periodo di lancio

Nel corso del suo evento annuale di fine estate, Apple ha annunciato la Apple Watch Series 7, ossia la sua nuova linea di smart watch, con prezzo e periodo di lancio. La Apple Watch Series 7 avrà un display più grande del 20% rispetto alla series 6, con oltretutto il 40% dei bordi in meno. Inoltre i bordi sono più arrotondati per conferire all'apparecchio un design più morbido. In compenso lo schermo è il 70% più brillante di quello della series 6.

Apple Watch Series 7

Le maggiori dimensioni delle schermo, hanno permesso di aumentare la quantità di testo visualizzato e di rinnovare il design di alcune delle applicazioni più usate. Ci sarà anche una nuova tastiera basata sul machine learning, che anticiperà ciò che si sta scrivendo. Tutti i miglioramenti rendono la Series 7 la più avanzata di sempre.

Tra le altre caratteristiche, l'Apple Watch Series 7 vanta una resistenza superiore rispetto ai vecchi modelli, sia alla polvere, sia al bagnato. Inoltre la carica è il 33% più veloce rispetto alla serie 6.

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 sarà lanciato in diverse colorazioni e sarà personalizzabile acquistando cinturini supplementari. Il prezzo di partenza sarà di 399 dollari. Sarà disponibile nel tardo autunno 2021.