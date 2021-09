iPad: Apple annuncia la nona generazione con chip A13 Bionic

Apple ha annunciano il nuovo iPad di nona generazione, che sarà disponibile dalla prossima settimana con il nuovo chip A13 Bionic. Ecco i dettagli svelati durante la presentazione della casa di Cupertino.

Il nuovo iPad monta il chip A13 Bionic, che garantirà un significativo boost alle performance del 20% di CPU, GPU e Neural Engine rispetto alla precedente generazione. Secondo le stime di Apple, la nona generazione di iPad sarà tre volte più veloce del miglior Chromebook sul mercato e sei volte più veloce dei tablet Android di fascia alta. Ciò migliorerà l'esperienza nell'uso quotidiano, per il gaming (ed è stato usato come esempio Star Wars: Hunters, il nuovo titolo di Zynga di cui di recente sono apparse in rete nuove immagini) ma anche per l'uso di app più "pesanti".

iPad di nona generazione

La camera frontale presenta un sensore da 12MP Ultrawide con modalità di inquadratura e zoom automatici grazie alla funzione "Center Stage". Per quanto riguarda gli accessori, il nuovo iPad sarà compatibile con la maggior parte degli accessori, come tastiere e la prima generazione di Apple Pencil.

La nona generazione di iPad sarà disponibile al prezzo di 329 dollari dalla prossima settimana, con il nuovo iPadOS 15 e 64 GB di memoria, il doppio rispetto al modello base precedente. La versione Educational sarà disponibile al prezzo di 299 dollari. Nessuna versione 5G, solo LTE.