Star Wars: Hunters: nuovo trailer e periodo di lancio, aperte le pre-registrazioni

Zynga ha pubblicato un nuovo trailer cinematico di Star Wars: Hunters, titolo multiplayer free-to-play in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi Android e iOS. Per l'occasione è stato anche svelato il nuovo periodo di lancio, fissato al 2022, dettagli e aperte le pre-registrazioni sul sito ufficiale.

Il filmato purtroopo non mostra sequenze di gameplay, ma almeno ci offre un assaggio di "The Arena", il palcoscenico del pianeta Vespaara dove cacciatori provenienti da tutta la galassia si danno battaglia. Nel trailer vengono introdotti gli otto personaggi giocabili che saranno disponibili al lancio del gioco tra cui Rieve, che combatte con la spada laser e usa i poteri oscuri della Forza, e Aran Tal, un mandaloriano dal grilletto facile. Il cast di Star Wars: Hunters include anche il Jedi robotico J-3DI, i demolitori Utooni di Jawa, il guerriero Wookie dal nome Grozz, il cacciatore di taglie Imara Vex e Slig Shot, che pilota un droide da combattimento.

Come accennato in precedenza, il gioco, originariamente previsto entro la fine dell'anno, è stato confermato per un non meglio precisato periodo del 2022, con nuovi dettagli in arrivo nel prossimo futuro. In compenso Zynga ha aperto le pre-registrazioni sul sito ufficiale di Star Wars: Hunters, che potrete raggiungere a questo indirizzo. A seconda del numero di iscritti si sbloccheranno delle ricompense per i traguardi raggiunti, con la prima fissata a 250 mila iscritti e l'ultima a un milione, che saranno disponibili al lancio del gioco.

Tra l'altro oggi Star Wars Hunters è apparso durante la presentazione della nona generazione di iPad.