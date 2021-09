iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey: uscita e dispositivi compatibili

Durante l'evento California Streaming Apple ha svelato la data di rilascio dei suoi nuovi sistemi operativi. Presentati ufficialmente durante la WWDC 2021, iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey stanno finalmente per arrivare su tutti i dispositivi compatibili in maniera completamente gratuita: in particolare il download sarà disponibile dal 20 settembre 2021 alle 19:00 (ora italiana) circa. Le novità introdotte da Apple nei nuovi sistemi operativi sono state già ampiamente descritte nei nostri speciali dedicati. Se volete dunque recuperarvi tutte le novità perse, vi invitiamo a leggere rispettivamente le anteprime: