Pokémon GO: arrivano Furfrou e Pokémon in costume con la settimana della moda

Niantic ha svelato i dettagli della settimana della moda di Pokémon GO, durante il quale debutterà Furfrou e alcune delle sue forme esclusive, nonché Pokémon in costume. L'evento sarà disponibile a partire dal 21 settembre.

Durante la settimana della moda di Pokémon GO, che si svolgerà dalle 10:00 di martedì 21 settembre 2021 fino alle 20:00 di martedì 28 settembre 2021 (ora locale), apparirà per la prima volta Furfrou, il Pokémon Barboncino visto per la prima volta nei titoli di sesta generazione X e Y. La particolarità di questo Pokémon è che può cambiare aspetto a seconda del taglio che sceglierete (alcuni sono disponibili solo in alcune parti del mondo) grazie a una nuova meccanica che verrà introdotta in Pokémon GO.

Dopo aver catturato un Furfrou selvatico, selezionatelo nel vostro spazio Pokémon, quindi toccate il pulsante "Cambia forma" per visualizzare un menu che elenca i Tagli disponibili. Il costo per cambiare il Taglio di Furfrou è di 25 caramelle Furfrou e 10.000 unità di polvere di stelle. Ecco tutti i tagli disponibili per Furfrou:

Forma Selvatica : disponibile allo stato selvatico in tutto il mondo

: disponibile allo stato selvatico in tutto il mondo Taglio Gentildonna : disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo Taglio Gentiluomo : disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo Taglio Signorina : disponibile come cambio di forma nelle Americhe

: disponibile come cambio di forma nelle Americhe Taglio Diamante : disponibile come cambio di forma in Europa, Medio Oriente e Africa

: disponibile come cambio di forma in Europa, Medio Oriente e Africa Taglio Stella : disponibile come cambio di forma nella zona Asia-Pacifico

: disponibile come cambio di forma nella zona Asia-Pacifico Taglio Regina : disponibile come cambio di forma in Francia

: disponibile come cambio di forma in Francia Taglio Kabuki : disponibile come cambio di forma in Giappone

: disponibile come cambio di forma in Giappone Taglio Faraone : disponibile come cambio di forma in Egitto

: disponibile come cambio di forma in Egitto Taglio Cuore: maggiori dettagli in futuro

Pokémon GO

Oltre a Furfrou durante la settimana della moda di Pokémon GO appariranno vari Pokémon vestiti con stile allo stato selvatico e nei raid, come Butterfree, Sneasel e Blitzle (che potrete ammirare nell'immagine qua sopra). Torneranno anche i Pokémon in costume che sono stati protagonisti dell'evento della settimana della moda dell'anno scorso, come Smoochum, Kirlia, Shinx e Croagunk. Insomma se non siete riusciti ad aggiungerli alla vostra collezione la prima volta ora potete rifarvi!

Nello specifico, i Pokémon in costume come Kirlia, Blitzle, Croagunk e Butterfree appariranno allo stato selvatico. Per quanto riguarda i raid di Pokémon GO, Sneasel e Shinx appariranno nei raid a una stella, Butterfree e Kirlia nei raid a tre stelle. Inoltre dalle Uova da 7 km potrete ottenere Meowth di Alola, Meowth di Galar, Smoochum e Shinx, entrambi con un costume alla moda. Se siete fortunati poi, potreste incontrare anche Butterfree, Sneasel, Smoochum, Kirlia, Shinx, Croagunk o Blitzle cromatici, tutti con indosso costumi alla moda.

Durante l'evento verrà sbloccata la prossima parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, Birbanterie incomprese. Completandola avrete la possibilità di incontrare Meloetta (o di ottenere caramelle Meloetta se già lo avete catturato durante il Pokémon GO Fest 2021). Completando invece la ricerca a tempo avrete la possibilità di incontrare i Pokémon alla moda e ottenere un oggetto avatar esclusivo, la parrucca Furfrou, come ricompensa finale.

Durante l'evento, Allenatori e Pokémon alla moda (e non solo) appariranno nei Pokéstop, sfidandoli otterrete ulteriori ricompense. Inoltre dal 20 settembre, oggetti avatar della settimana della moda, come i braccialetti Hoopa, saranno disponibili nel negozio, ma alcuni solo per un periodo limitato di tempo.

Niantic di recente ha svelato anche i dettagli del Community Day di ottobre 2021, che avrà come protagonista Duskull.