Apple Fitness+ arriva in Italia con nuove funzioni, come allenamenti da 32 persone

Apple ha annunciato che la app Apple Fitness+ arriverà in 15 nuovi paesi, tra cui anche l'Italia, e includerà nuove funzioni come la possibilità di allenarsi in gruppo con fino a 12 persone ed esercizi per la meditazione guidata. Chi acquista Apple Watch inoltre potrà ottenere tre mesi di abbonamento gratuito all'app

Apple Fitness+ è il primo servizio di fitness creato intorno a Apple Watch e include 11 tipi di allenamento: HIIT, Pilates, Rafforzamento, Yoga, Camminata e Corsa su tapis roulant, Vogatore, Ballo, Bici, Core Training e Defaticamento consapevole. L'app permette di controlla in diretta i dati delle performance, come la frequenza cardiaca.

Grazie alla funzione SharePlay è possibile organizzare workout di gruppo e allenarsi insieme a un massimo di altre 32 persone. Potrete vedere in tempo reale chi chiude gli anelli Attività, e durante i workout HIIT, Tapis roulant, Bici e Vogatore, ricevere nella barra performance una notifica su chi passa di livello.

Apple Fitness+

Le Meditazioni guidate sono una nuova esperienza per praticare la "mindfulness" e pensate per migliorare il benessere generale degli utilizzatore. Ogni sessione ha un tema specifico, per esempio calma, gratitudine o gentilezza, ed è tenuta da trainer Fitness+ che. Queste sessioni sono disponibili su iPhone, iPad, Apple TV e Apple Watch.

Apple Fitness+ sarà disponibile in Italia a fine 2021 al prezzo di 9,99 dollari al mese, con tre mesi di abbonamento gratuiti per chi acquista un Apple Watch.

Durante la presentazione di oggi Apple ha anche annunciato la nona generazione di iPad, iPad mini 6, Apple Watch 7 e Apple TV+.