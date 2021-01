iPad Mini 6: video svela telecamera punch hole e dimensioni, ecco il render

Un successore dell'iPad mini 5 è in lavorazione da tempo secondo molteplici rumor e si parla sempre più spesso di un iPad mini 6. Ora, Pigtou e xleaks7 hanno pubblicato un video che mostra il render di questo potenziale nuovo tablet Apple. Secondo le due fonti, il render è stato creato a partire da un leak affidabile. In passato la coppia aveva anticipato in modo corretto l'aspetto di vari smartphone, come il Galaxy S21 e l'iPhone 12, quindi quanto da loro detto è degno di attenzione.

Come potete vedere nel video, questo iPad mini 6 avrebbe una telecamera punch hole, interna allo schermo: sarebbe una scelta strana e atipica per Apple, questo è certo. Le dimensioni del display sarebbero di 9.15 pollici, mentre le misure totali del tablet sarebbero 203.2 mm x 134.8 mm, con uno spessore di 6.25 mm.

Non è però tutto, secondo Pigtou e xleaks7, Apple integrerà anche uno scanner per l'impronta digitale all'interno del display: anche questa sarebbe una novità. Come sarebbe realizzato, però, non è chiaro. Una possibilità è che Apple equipaggi l'iPad mini 6 con uno schermo OLED, ovvero una tecnologia di alto livello usata negli iPad Pro. Una seconda possibilità è che lo schermo LCD includa una sezione con uno scanner integrato, non certo bellissimo da vedere.

Vecchi rumor hanno inoltre affermato che l'iPad mini 6 supporterà la Apple Pencil e utilizzerà una porta USB Type-C: questo render però non permette di confermare questi aspetti. Per ora, vi ricordiamo, sono solo leak e rumor, assolutamente non ufficiali. Dovremo attendere che sia Apple stessa a mostrarci cosa ha in serbo per il futuro della sua linea tablet.

Infine, vi segnaliamo che un bambino ha speso 16.000 dollari in microtransazioni su iPad, nessun risarcimento concesso.