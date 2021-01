Fortnite, Sfide Predator: dove trovare l'appartamento nel Covo del Cacciatore

Dove trovare l'appartamento nel Covo del Cacciatore

Vediamo nel dettaglio tutti i passaggi per completare la sfida di Fortnite:



Indossate la skin di Predator, ottenibile sconfiggendolo

Raggiungete il Covo del Cacciatore

Raggiungete l'angolo nord-est dell'area, come potete vedere nel video

Trovate il centro di comando che potete vedere nell'immagine in calce

Non si tratta di una sfida complessa, visto che è necessario solo raggiungere un singolo luogo: ovviamente vi converrà lanciarvi dall'autobus nel punto più vicino possibile al Covo del Cacciatore. La vera difficoltà, in questi primi giorni, è sconfiggere Predator. Il boss sarà infatti circondato da molti altri giocatori che tenteranno di eliminarlo per ricevere la skin, fondamentale per completare tutte le altre sfide.

