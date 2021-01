Fortnite: come sbloccare la skin di Predator, ecco le sue sfide

Oggi, dopo una breve attesa, è stato introdotto l'aggiornamento di Fortnite 15.21. Oltre a piccole modifiche minori, tutte le novità si sono concentrate su Predator, disponibile anche come boss. Ovviamente, è possibile ottenerne il costume. Come sbloccare la skin di Predator? Ecco una veloce spiegazione , con tutte le sfide dedicate al personaggio.

Fortnite | Come sbloccare Predator

Prima di tutto, dovete sapere che sono presenti all'interno di Fortnite Settimana 8 nuove sfide (o "incarichi" se preferite) dedicate proprio del nuovo personaggio. Per poter sbloccare la skin di Predator è necessario completare la prima di questa sfide, ovvero: elimina Predator.

Dove trovare e come sconfiggere Predator

Prima di tutto, per poter sconfiggere Predator è necessario trovarlo. Il boss si trova alla Fortezza Furtiva, ma non è possibile sapere più precisamente dove. Può essere in ogni parte dell'area e, vi ricordiamo, potrebbe essere invisibile. State quindi attenti a notare una silhouette trasparente e non farvi sorprendere dai suoi colpi. Fate attenzione anche ai suoni, che vi aiuteranno a percepire il suo arrivo. Vi è comunque un luogo dove è più probabile trovarlo, ovvero a nord vicino all'acqua: sarà possibile vedere le onde nell'acqua, anche se è invisibile.

Non si tratta di un boss però molto potente, di certo non quanto Wolverine. L'obbiettivo è ovviamente rimane alla distanza e attaccarlo il più rapidamente possibile, cercando di non perdere l'orientamento quando diventa invisibile.

Le sfide di Predator

Ecco infine le sfide di Predator. La prima, vi ricordiamo, è quella necessaria per sbloccarne la skin:



Sconfiggi Predator

Completa una taglia nei panni di Predator

Visita l'appartamento di Predator nei panni di Predator all'interno del Paradiso del Cacciatore

Passa 30 secondi entro 10 metri da un altro giocatore nei panni di Predator

Infliggi danni mentre la visione termica è attiva con Predator (100) - Guida disponibile

Infine vi segnaliamo che sono state già svelate anche le Sfide della Settimana 8 e della Settimana 9 di Fortnite Stagione 5.