The Last of Us 2: l'attrice di Abby era anche nel primo gioco per PS3

I fan di The Last of Us hanno da poco scoperto, guardando in modo più attento i titoli di coda del primo capitolo per PS3, che Laura Bailey - attrice di Abby - era parte del cast del gioco. L'attrice aveva infatti dato la propria voce a vari personaggi all'interno del gioco del 2013. L'informazione è stata condivisa su Reddit, dove l'utente ZeldaLover2018 ha domandato "Quali ruoli ha interpretato Laura Bailey in Parte 1?"

Gli utenti hanno quindi iniziato a fare varie risposte, non tutte serie in realtà. Qualcuno, ad esempio, ha affermato che Laura Bailey ha dato il volto a una delle assistenti del medico della famigerata fase finale di The Last of Us: chi ha giocato entrambi i capitoli capirà perché i fan scherzino su questo punto. Secondo un utente, invece, l'attrice di Abby ha dato la voce alla donna che è possibile udire nella TV di Joel all'inizio del prologo. Altri, invece, hanno affermato che la co-protagonista di The Last of Us 2 ha dato la voce anche a civili e soldati sparsi nell'avventura. In sostanza, parliamo di ruoli minori.

Bailey ha vinto lo scorso dicembre un Game Awards per la Miglior performance del 2020, proprio per il proprio ruolo con Abby. La donna è però nota anche per molti altri ruoli, come Vedova Nera di Marvel's Avengers, oltre che per ruoli all'interno di Marvel's Spider-Man, Gears 5, Tales from the Borderlands e vari altri.

I segreti di The Last of Us continuano a spuntare come funghi (perdonate la battuta). Ad esempio, recentemente i giocatori hanno riscoperto un easter egg noto da anni ma solo a pochi che non ne avevano compreso il significato. Inoltre, pare che in The Last of Us 2 le PS3 siano indistruttibili.