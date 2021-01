The Last of Us: easter egg su una formica infetta riscoperto dopo sette anni

Sono passati più di sette anni dal rilascio di The Last of Us su PS3 e si potrebbe pensare che, oramai, ogni segreto sia stato svelato. Non è in realtà così, o meglio, di certo non era così fino a pochi giorni fa. Un utente Twitter, Anthony Calabrese, ha infatti condiviso un filmato nel quale mostra come attivare un nuovo easter egg super segreto, posizionato nella primissima sequenza di gioco.

Come potete vedere anche voi nel tweet in calce, nella televisione della camera da letto di Joel è possibile far apparire una terrificante formica infetta dal cordyceps, il fungo che prende il controllo degli esseri umani all'interno di The Last of Us. I passaggi da compiere per attivare questo nuovo easter egg super segreto, però, sono tutt'altro che intuitivi.

Prima di tutto, è necessario attivare una nuova partita. Si deve far proseguire il prologo come sempre e arrivare al momento nel quale Sarah, che controlliamo nella prima fase, si troverà nella camera da letto di Joel. Se ben ricordate, a quel punto vi sarà un'esplosione. Bene, tutto quello che si deve fare è uscire dalla stanza e scendere le scale: in quel punto si attiva un salvataggio automatico. Si deve quindi chiudere il gioco tornando al menù principale, ricaricare il salvataggio e ritornare nella stanza di Joel. The Last of Us, a questo punto, visualizzerà l'immagine della formica infetta.

Si tratta di un processo non complesso, ma assolutamente non intuitivo, quindi è comprensibile che nessuno l'abbia scoperto fino ad oggi. Il game designer Kurt Margenau ha inoltre spiegato tramite Twitter di essere il responsabile di questo "scherzo". Ha scritto: "In qualità di responsabile di questa sequenza... mi sembra che sia un bug, in tutta onestà". Si tratta di un gioco di parole inglese tra "bug" (insetto, come la formica) e "bug informatico" (errore di sistema).

Scavando nei meandri di Reddit, pare però che l'immagine della formica infetta era già stata scoperta da qualcuno, senza però rendersi conto del fatto che si trattasse di un easter egg e senza aver compreso tutti i passaggi precisi per attivarlo. Inoltre, all'epoca non aveva fatto clamore e l'informazione non si era sparsa tra i fan di The Last of Us. Solo ora ha ottenuto il riconoscimento della community internazionale.

Infine, vi segnaliamo che la serie HBO di The Last of Us non è che il primo passo di Sony nel mondo della TV.