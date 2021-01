Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.20

Oggi, 13 gennaio 2021, è finalmente in arrivo il nuovo aggiornamento del battle royale di Epic Games. Questo significa che Fortnite non funziona: il battle royale è offline precisamente per l'update 15.20. Sono passate alcune settimane dall'ultimo update principale: lo sviluppatore ha sfruttato questo periodo per risolvere alcuni problemi minori e, speriamo, godersi un po' di riposo.

In questo momento, però, ai fan interessa solo che Fortnite non funziona: il battle royale è offline a partire dalle 10:00 di oggi, 13 gennaio 2021. Come sempre, Epic Games non ha indicato in modo preciso la durata della manutenzione per l'update 15.20. Sappiamo però che sono sempre necessarie almeno un paio di ore per l'introduzione di ogni novità.

Probabilmente, quindi, l'update 15.20 sarà accessibile ai giocatori intorno a mezzogiorno. I fan sanno però che i dataminer sono sempre attivi per scovare le novità e, prima ancora che Epic stessa rilasci informazioni ufficiali, i dataminer scoprono quasi tutti i dettagli della modalità Battaglia Reale.

Come detto, Fortnite non funziona: il battle royale è offline dalle 10.00 di oggi, 13 gennaio 2021. Se state ancora giocando, quindi, ricordate che non potrete farlo per tutta la mattina. Ora non ci resta altro da fare se non attendere: la Stagione 5 è incentrata sui Cacciatori di Taglie e i fan, dopo settimane di pausa, vorrebbero vedere l'introduzione di qualche nuovo personaggio con relativa arma unica da ottenere. Secondo i leak di fine dicembre, è possibile che sia introdotta la Run Gun, una mitraglietta esotica che permette di camminare e correre più rapidamente.

Non dimentichiamoci infine che anche Salva il Mondo e la Modalità Creativa riceveranno novità con l'update 15.20. Purtroppo le due modalità si devono, solitamente, accontentare di piccole aggiunte e riproposizioni di elementi noti.

L'unica certezza, in ogni caso, è che Fortnite non funziona: il battle royale è offline, ma appena sarà ritornato a disposizione vi avvertiremo, segnalandovi tutte le più importanti novità dell'update 15.20. Quali sono le vostre speranze per questo aggiornamento?

Vi ricordiamo anche che il bug di Fortnite Crew sia stao risolto, Epic dà V-Bucks extra.