Hitman 3, storia e narrazione nel video diario di IO Interactive

Hitman 3 è protagonista di un nuovo video diario che IO Interactive ha realizzato per parlare di aspetti come storia e narrazione in questo nuovo episodio della serie action stealth.

Come illustrato nel nostro provato, Hitman 3 non introdurrà elementi rivoluzionari sotto il profilo del gameplay e della struttura, ma si occuperà di raccontare in maniera convincente la chiusura della trilogia World of Assassination nata nel 2016.

Gli autori hanno colto l'occasione di questo approfondimento anche per fare un utile recap degli eventi narrati in Hitman e Hitman 2, fornendoci dunque un quadro completo della nuova storia dell'Agente 47.

Nei sei scenari di Hitman 3, l'infallibile killer dovrà confrontarsi con incarichi complessi e intriganti, che lo porteranno più vicino al suo obiettivo finale.

Hitman 3 sarà disponibile a partire dal 20 gennaio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, le ultime due via cloud.