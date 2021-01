Hitman 3, provato il nuovo capitolo della serie

Una strategia non priva di passi falsi e punti deboli, per carità... in primo luogo per via della scarsa possibilità di evolvere in modo significativo una formula legata indissolubilmente sempre alle stesse basi e allo stesso motore grafico. Eppure il team di sviluppo, mantenendo la rotta con pochi sbalzi e qualche lodevole correzione di traiettoria, è riuscito a fidelizzare una nutrita nicchia di appassionati, che ancora aspettano le ultime missioni del pacchetto. Beh, ora queste missioni sono arrivate, e noi abbiamo potuto provare le mappe di Dubai e Dartmoor , che rappresentano la fase introduttiva di Hitman 3 . È il caso di aspettarsi il picco della serie, o solo un compitino ben fatto? Vediamo.

In un mercato in cui si cerca costantemente di inseguire la moda del momento e di risultare appetibili per le nuove generazioni di giocatori, IO Interactive ha indubbiamente fatto una scelta coraggiosa con la serie Hitman. Partita come esperimento episodico sotto a Square Enix - dopo quel Absolution percepito come un mezzo tradimento dalla fanbase - la nuova incarnazione delle avventure dell' agente 47 ha deciso di tornare alle radici, basando tutto sulla sua struttura da sandbox rigiocabile, e puntando a concludere la storia del letale (e glabro) assassino con tre capitoli separati e contenutisticamente soddisfacenti fin dal lancio.

In cima al mondo

Partiamo dalla cosa più evidente: gli IO Interactive ormai lavorano col Glacier Engine da una vita, ed è piacevole constatare come lo abbiano portato davvero al limite in questo Hitman. Per carità, il gioco non vanta un colpo d'occhio mostruoso, eppure la missione di Dubai inizia all'esterno di un enorme grattacielo, e attacca immediatamente i sensi con una vista mozzafiato e un livello di dettaglio generale non sottovalutabile. Stessa cosa si può dire della suggestiva tenuta di Dartmoor, anche se la qualità degli interni lì ha mostrato il fianco con qualche texture sgranata. Il lavoro del team, in pratica, sembra sia stato fatto più che altro su ottimizzazione e stabilità: il codice preview da noi testato era molto solido (cosa che non abbiamo mai potuto dire in eventi passati legati agli altri capitoli prima del lancio), e non abbiamo notato particolari cali di prestazioni durante il giocato, anche usando una configurazione medio bassa. Ottime notizie per chi non possiede un computer della NASA.

Meccanicamente, invece, Hitman 3 ci è parso pressoché identico ai due capitoli che lo hanno preceduto. L'intento degli sviluppatori è ormai cristallino: completare la serie concentrandosi sulla qualità e rigiocabilità delle mappe, senza preoccuparsi troppo dell'innovazione. Anche quando li abbiamo intervistati hanno precisato come, alla base, il titolo sia pensato per la loro fanbase storica, e voglia offrire un'esperienza completa principalmente per chi ha già ben chiari i fondamentali.

Attenzione però: questo non significa che Hitman 3 abbandoni completamente i neofiti. Vero, la storia continua direttamente dalla conclusione del secondo capitolo, e vede 47 collaborare con Grey e Diana per portare avanti il suo obiettivo finale; eppure le fasi introduttive di Dubai sono di facile comprensione, e rappresentano un perfetto punto d'entrata anche per chi non ha mai approcciato la saga prima d'ora.