Fortnite, Sfide Predator: come infliggere danni mentre la visione termica è attiva

Oggi, all'interno di Fortnite Stagione 5 , è stato introdotto Predator : il mitico cacciatore ci metterà a dura prova, ma potremo sconfiggerlo per ottenerne la skin. A quel punto, dovremo completare una serie di sfide dedicate. Una di queste ci chiede di infliggere danni mentre la visione termica è attiva . Volete sapere come fare? Ecco la nostra veloce guida .

Come infliggere danni mentre la visione termica è attiva

Prima di tutto, per completare questa sfida è obbligatorio indossare la skin di Predator. Per ottenerla, come abbiamo detto, dovete prima di tutto sconfiggerlo (potete trovare la guida dedicata al link a fine notizia).

Poi, dovete ottenere un Pesce termico, ovvero quello che sembra una rana pescatrice. Per trovare l'animale dovete usare una canna da pesca in un luogo da pesca di Fortnite. Ottenuto il pesce, dovete mangiarlo e prima che finisca l'effetto infliggere danni a degli avversari o anche a uno squalo da bottino.

Il nostro consiglio, ovviamente, è di aspettare a mangiare il pesce e di trovare prima degli avversari da colpire in sicurezza. Sfruttate anche l'invisibilità per poter avere un vantaggio sui nemici, se siete in possesso dell'oggetto Mitico del personaggio.

La ricompensa della sfida

Ovviamente la sfida "Infliggi danno mentre la visione termina è attiva nei panni di Predator" concede una ricompensa al completamento. Precisamente, permette di ottenere la copertura "Arsenale del cacciatore". Si tratta di una copertura Rara.

Infine, vi segnaliamo che potete trovare la guida su come sbloccare la di Predator a questo indirizzo. Infine, ecco le sfide regolari della Settimana 8 e della Settimana 9 di Fortnite Stagione 5.