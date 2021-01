Fortnite Stagione 5: sfide della Settimana 8 e 9 scoperte in anticipo

Oggi è stato introdotto all'interno del battle royale di Epic Games l'aggiornamento 15.21. I dataminer hanno cercato tutte le novità presenti e, tra le varie, hanno anche scoperto le sfide della settimana 8 e quelle della settimana 9 di Fortnite Stagione 5. Vediamo quindi nel dettaglio di quali si tratta.

Partiamo prima di tutto dalle sfide della settimana 8 di Fortnite Stagione 5:



Distruggi scatole di mele e pomodori presso il Frutteto (3)

Guida attraverso un campo di grano presso la Fattoria d'acciaio

Consegna un camion alla fattoria Girasole

Infliggi danno con la pistola (250)

Raccogli Lingotti d'oro (500)

Fai esplodere una pompa di benzina

Attraversa una certa distanza planando (3500)

Passiamo ora invece alle sfide della settimana 9 di Fortnite Stagione 5:



Fai cadere una guardia IO

Trova un bunker segreto

Trova la scatola nera dell'aereo precipitato

Infliggi danni mentre sei in acqua (200)

Esegui un'emote presso statue di pietra (1)

Plana all'interno di Foschi fumaioli

Infliggi danni a uno Squalo da bottino (500)

Non mancano infine sfide Leggendarie di Fortnite, come sempre divise in più step:

Mangia un pesce (10/20/30/40/50)

Fai cadere avversari (5/10/15/20/25)

Le sfide regolari di Fortnite Stagione 5 valgono 20.000 Punti Esperienza, mentre le sfide leggendarie ricompensano con 55.000 Punti Esperienza per il primo grado, mentre con 22.000 per i successivi quattro gradi. Ovviamente esiste sempre la possibilità che Epic decida di modificare alcune di queste sfide prima del rilascio ufficiale, quindi non possiamo essere certi che siano esattamente queste quelle presenti in gioco da domani e dalla prossima settimana.

Infine, potete vedere tutti i dettagli dell'aggiornamento 15.21, con Predator e un oggetto mitico, nella nostra notizia dedicata.