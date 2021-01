Twitch, la streamer virtuale CodeMiko bannata per la terza volta

CodeMiko, streamer virtuale molto nota su Twitch, è stata bannata per la terza volta, facendo temere che questa volta la sua cacciata sia permanente. Pensate che il simpatico avatar poteva vantare più di 50.000 seguaci.

Il ban è arrivato il 19 gennaio 2021, come rilevato da StramerBans, per motivi ancora non chiariti. In realtà i fan hanno già elaborato diverse teorie in merito, tra la quali la più accreditata è l'uso della parola simp, vietata se usata come offesa dalle nuove linee guida di Twitch.

Un'altra ipotesi è che il ban sia arrivato per l'intervista fatta a PayMoneyWubby, in cui CodeMiko era evidentemente ubriaca. Twitch ha delle regole davvero stringenti sull'uso di alcol durante gli stream.

Purtroppo non c'è modo di conoscere il vero motivo del ban e per quanto durerà. CodeMiko di suo non ha toccato l'argomento sui suoi canali social, limitandosi a pubblicare il meme "sadge" a commento del tutto. I ban precedenti le furono comminati a settembre 2020, quindi il terzo ban potrebbe non rientrare nella regola dei tre mesi (gli streamer che vengono bannati per tre volte nel giro di tre mesi ricevono un ban permanente).