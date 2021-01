PS5 Supercup, con la partita Juventus - Napoli si vince la console

Sony Italia e la Lega Serie A hanno annunciato diverse iniziative legate alla partita Juventus - Napoli di questa sera, giocata per la PS5 Supercup. Tra queste la più importante è sicuramente un concorso che dà la possibilità di vincere una PS5, console desideratissima che in tanti faticano a trovare nei negozi. Per partecipare basterà registrare una clip di 30 secondi con la telecronaca del gameplay di qualsiasi gioco.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Questa sera, 20 gennaio 2020, alle ore 21.00, presso il "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia, andrà in scena il big match tra Juventus, prima nella scorsa stagione in Serie A TIM e Napoli, vincitore dell'ultima edizione della Coppa Italia Coca-Cola; sfida che decreterà l'assegnazione di uno dei trofei più importanti della stagione calcistica: la PS5™Supercup 2020.

In quanto Title Sponsor della competizione, Sony Interactive Entertainment Italia, in collaborazione con Lega Serie A, è lieta di annunciare una serie di attivazioni che accompagneranno gli spettatori per tutta la durata dell'evento e anche nei giorni successivi.

Nel corso della partita, verrà impiegata un'innovativa telecamera in grado di garantire riprese che, utilizzate nei replay di alcune azioni, garantiscono una visuale simile a quella dei videogiochi calcistici. La tecnica, già sperimentata con successo nell'atletica e nella Formula 1, non sfrutta riprese realizzate in grandangolo - come di consueto in ambito calcistico - bensì si focalizza su un rettangolo di gioco: il differente tipo di approccio permettere di godere di azioni immersive e dinamiche.

Ma non è tutto: oltre al calcio giocato, l'emozionante sfida tra Juventus e Napoli sarà disputata anche su PlayStation 5 (PS5) da due ospiti d'eccezione: Anastasio, noto rapper campano, che rappresenterà il Napoli e Shade, celebre rapper torinese, che terrà alta la bandiera della Juventus. Il match avrà la copertura dei broadcaster della competizione, dalla RAI al magazine internazionale di Lega Serie A. Inoltre gli highlights completi, di tre minuti, saranno successivamente visibili sulle piattaforme social di PlayStation e Lega Serie A.

Infine, per suggellare lo straordinario evento, Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato il concorso "PS5 Supercup Telecronaca da fuoriclasse", grazie al quale i giocatori - dal 15 gennaio al 5 febbraio - potranno vestire i panni di telecronista per vincere una PlayStation 5. Per partecipare, gli utenti dovranno realizzare un video, della durata massima di 30 secondi, con la telecronaca del proprio gameplay di qualsiasi gioco disponibile su piattaforme PlayStation. Le migliori clip saranno poi riprese e commentate dal leggendario telecronista Bruno Pizzul. I primi tre classificati si aggiudicheranno nell'ordine:

PS5 standard edition completa di tutte le periferiche;

PS5 Standard edition;

Cuffie Pulse 3D.

Il concorso è valido dal 15 gennaio al 5 febbraio 2021. E' possibile trovare il regolamento completo su www.ps5supercup.it.