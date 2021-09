Apple TV+: ecco le produzioni in arrivo in autunno

La conferenza di fine estate di Apple è iniziata con un aggiornamento sui contenuti in arrivo per gli abbonati ad Apple TV+. La casa di cupertino ha mostrato un video riepilogativo di tutte le serie che stanno per essere aggiunte o che riceveranno una nuova stagione.

Tra queste Finch, The Problem with Jon Stewart, Foundation, Swagger, Invasion, The Shrink Next Door, Swan Song e Acapulco. Leggiamo l'elenco delle varie produzioni, come riportato dai cugini di HDBlog: