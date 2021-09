iPad mini 6 annunciato da Apple, con nuovo design, 5G e USB-C

Apple ha annunciato iPad mini 6. Sarà disponibile dal 24 settembre e vanterà un design rinnovato, 5G e connettività USB-C.

Il nuovo tablet della casa di Cupertino presenta un design rinnovato rispetto al passato, con bordi piatti e le cornici intorno lo schermo sensibilmente ridotte. Novità anche per il display del nuovo iPad mini, in Liquid Retina e con una diagonale da ben 8,3 pollici.

Stando alle dichiarazioni di Apple, il nuovo modello garantirà performance maggiori del 40% per la CPU e addirittura del 80% per quanto riguarda la GPU. Prestazioni migliori anche per il Neureal Engine, con machine learning più veloce e traduzione vocale in tempo reale. La sesta generazione di iPad mini sarà inoltre pienamente compatibile con le SIM 5G, con velocità di download fino a 3,5 gigabit al secondo.

iPad mini 6

La fotocamera posteriore ha un sensore da 12 megapixel con flash True Tone, supporto all'HDR e la possibilità di registrare video in 4K. La fotocamera anteriore sarà anch'essa da 12MP e supporta la funzione Center Stage, con focus e adattamento dell'inquadratura automatica.

Ipad mini di sesta generazione abbandona il connettore Lightning e abbraccia quello ben più versatile USB-C, con velocità di trasferimento dieci volte maggiore, secondo Apple. Inoltre pieno supporto con la Apple Pencil, con connessione magnetica.

iPad mini 6 sarà disponibile a partire dalla settimana prossima in USA al prezzo di 499 dollari in quattro colorazioni: space gray, pink, purple e starlight. Apple ha annunciato anche iPad 9 con il nuovo chip A13 Bionic.