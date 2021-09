Diablo 2: Resurrected Guida, come resettare abilità e statistiche

Avanzando di livello e completando quest i giocatori di Diablo 2: Resurrected otterranno dei punti da investire per potenziare le abilità e le statistiche del proprio personaggio. Nel tempo tuttavia potreste accorgervi di non essere soddisfatti di come avete buildato la vostra classe o di aver sprecato qualche punticino su un'abilità che non ritenete particolarmente utile e che magari avreste potuto utilizzare altrove. Fortunatamente il gioco mette a disposizione diversi modi per rimediare.

In questa guida di Diablo 2: Resurrected vi spiegheremo come effettuare il reset dei punti abilità e delle statistiche per poter costruire di nuovo da zero la build del vostro personaggio.

Come resettare punti abilità e statistiche

Diablo 2: Resurrected, Akara permette di resettare abilità e caratteristiche gratuitamente, ma solo una volta

Ci sono due metodi per resettare le vostre abilità e statistiche in Diablo 2: Resurrected. Il primo sarà disponibile già nelle primissime fasi dell'avventura, ma potrete utilizzarlo usato solo una volta per partita. Il secondo invece è disponibile al livello di difficoltà Inferno, quindi dopo tantissime ore di gioco, e richiede una cospicua dose di farming. Insomma, il nostro consiglio è quello di investire con raziocinio i punti nelle abilità e statistiche, cercando, nei limiti del possibile, di avere un'idea chiara sulla build futura del vostro personaggio già nelle fasi iniziali.

Il primo metodo per resettare i punti abilità in Diablo 2: Resurrected vi verrà offerto già nell'Atto 1. Una volta completata la missione "L'Abisso del Male" parlate con Akara, la stessa NPC che vi ha affidato la quest. Tra le varie opzioni offerte ci sarà anche quella "Azzera Caratteristiche/Abilità", che per l'appunto permette di azzerare e ridistribuire i vostri punti. Come accennato in precedenza potrete sfruttare questo metodo solo una volta per ogni livello di difficoltà.

Se avete già utilizzato questa opzione e avete la necessità di resettare nuovamente i punti delle abilità e statistiche del vostro personaggio, esiste fortunatamente un secondo metodo. Nello specifico dovrete utilizzare il token "Segno dell'Assoluzione", che potrete creare grazie al Cubo di Horadrim. Otterrete questo oggetto nell'Atto 2 di Diablo 2: Resurrected, completando la quest "La Verga di Horadrim". Non esiste un limite al numero di token per il reset che potrete craftare in questo modo, ma ci sono dei lati negativi. Per prima cosa vi serviranno le "essenze" di "Sofferenza", "Odio", "Terrore" e "Distruzione" che potrebbero lasciare i boss Andariel e Duriel (sofferenza), Mefisto (odio), Diablo (terrore) e Baal (distruzione). Come se non bastasse, questi drop sono piuttosto rari e potrete ottenerli solo se giocate al livello di difficoltà Inferno, quindi durante la terza partita.

L'altra alternativa (un po' estrema), se già avete sfruttato il primo metodo e siete ancora nelle fasi iniziali, è quella di riiniziare il gioco da capo, facendo tesoro dell'esperienza fatta nella partita precedente per buildare al meglio il vostro personaggio.

Se siete indecisi su quale delle sette classi di Diablo 2: Resurrected scegliere, date uno sguardo ai trailer di Blizzard dedicati ad Amazzone, Assassina, Barbaro, Negromante, Paladino, Druido e Incantatrice.