Apple Watch Series 7: 3 mesi di Apple Fitness+ gratis anche in Italia e tante nuove colorazioni

Nella conferenza di oggi Tim Cook ha annunciato la nuova generazione degli Apple Watch, la Series 7. Tra le tante innovazioni tecnologiche che arriveranno, il nuovo smart watch arriverà con avrà 3 mesi di Apple Fitness+ gratis. Il rivoluzionario programma di fitness sarà finalmente disponibile anche in Italia. Come se non bastasse, l'Apple Watch Series 7 arriverà con tante nuove colorazioni dei cinturini, per renderli ancora più stilosi.

Assieme al WatchOS 8, i nuovi orologi intelligenti avranno uno schermo più ampio rispetto a quello di Watch Series 6, grazie a delle cornici più sottili, di soli 1,7 mm. Questo consente di vedere il 50 per cento di testo in più. L'autonomia dichiarata è di 18 ore e bastano 8 minuti per assicurare 8 ore di autonomia da spendere per il monitoraggio del sonno. Il caricabatteria utilizza un cavo di ricarica finalmente un cavo USB-C. A qui vi raccontiamo tutti i dettagli, come il prezzo e periodo di lancio.

Lo smartwatch sarà disponibile in autunno a 399 dollari. assieme a tre mesi Fitness+. Apple Fitness+ incorpora in modo intelligente i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli direttamente sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, offrendo così la prima esperienza di allenamento personalizzata nel suo genere.

Tra le novità più gradite arrivano tante nuove colorazioni ufficiale per il cinturino, in grado di dare ancora più personalità a questo smartwatch.