iPhone 13: le valutazioni dell'usato dei modelli precedenti acquistando direttamente da Apple

Apple ha un servizio di valutazione e permuta dell'usato che permette di abbassare il prezzo d'acquisto dei nuovi iPhone, in questo caso gli iPhone 13, restituendo un modello precedente di iPhone usato.

L'entità nello sconto, verificabile direttamente nella pagina di Apple Trade In, non varia a prescindere dal modello di iPhone 13 che intendiamo acquistare. Di seguito le valutazioni massime ottenibili da Apple, che rispetto allo scorso anno ha escluso dalla lista l'iPhone 6 base ma non i modelli precedenti, per la valutazione e permuta di un vecchio iPhone con un iPhone 13:

iPhone 12 Pro Max - fino a 715 euro

iPhone 12 Pro - fino a 625 euro

iPhone 12 - fino a 465 euro

iPhone 12 Mini - fino a 415 euro

iPhone 11 Pro Max - fino a 475 euro

iPhone 11 Pro - fino a 425 euro

iPhone 11 - fino a 330 euro

iPhone XS Max - fino a 295 euro

iPhone XS - fino a 260 euro

iPhone XR - fino a 215 euro

iPhone X - fino a 185 euro

iPhone 8 Plus - fino 165 a euro

iPhone 8 - fino a 130 euro

iPhone 7 Plus - fino a 95 euro

iPhone 7 - fino a 70 euro

iPhone 6 Plus - fino a 40 euro

iPhone 6s - fino a 30 euro

iPhone SE (seconda generazione) - fino a 190 euro

La valutazione tiene conto ovviamente del modello, del taglio di memoria e dello stato in cui si trova un dispositivo. Inoltre le cifre sono più bassi rispetto a quelle ottenibili trattando in privato, ma i vantaggi non mancano.

D'altronde la procedura in questo caso è rapida, protegge da scambi a rischio e garantisce uno sconto anche sull'acquisto a rate dei nuovi modelli che comprendono l'Apple iPhone 13 standard e l'Apple iPhone 13 Pro, più lussuoso ma sempre con schermo da 6.1 pollici, oltre all'Apple iPhone 13 Pro Max con schermo da 6.7 e all'iPhone 13 Mini che torna, sempre con schermo da 5.4 pollici.

I nuovi iPhone 13 con chip Bionic A15, OLED da 120 Hz, nuovo comparto fotografico e notch più piccolo

Le caratteristiche dei nuovi modelli includono un nuovo schermo Retina XDR OLED ottimizzato con refresh dinamico fino a 120 Hz, nuove fotocamere e il nuovo chip Bionic A15. Inoltre il notch è più piccolo, mentre lo spessore maggiore in funzione di batterie interne più capienti.