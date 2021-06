The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, l'anteprima dell'E3 2021

Nonostante le parole di Aonuma, che nell'ultimo Direct facevano presagire una pubblicazione non immediata, molti - noi compresi - avevano ancora una piccola speranza di giocare il nuovo The Legend of Zelda nel 2021: non sarà così. Non solo al termine del filmato c'è scritto "2022", ma Eiji Aonuma ha detto "puntiamo al 2022<", non escludendo - nei fatti - un possibile slittamento al 2023.

Lo sviluppo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è durato cinque anni interi: un periodo molto lungo in generale, ma considerando l'innovazione e la vastità dell'opera, tutt'altro che esagerato. È stato il primo episodio tridimensionale propriamente open world, il primo in alta definizione, è stato il capitolo che, dopo decenni, ha rivoluzionato l'engine della serie introducendo un motore fisico e chimico. È ormai palese che la pandemia abbia influenzato negativamente le tempistiche di sviluppo, non solo quelle di Nintendo, tuttavia cinque anni (almeno) per un seguito che sfrutta lo stesso engine del predecessore sono davvero tanti.

Uno scorcio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Il filmato svelato all'E3 2021 è breve, dura solamente un minuto e mezzo, di cui gli ultimi 20-30 secondi non mostrano sostanzialmente niente di nuovo. Come ha specificato Aonuma, ci hanno svelato "qualcosina in più"; in effetti, giusto qualcosina. La vera natura del prossimo The Legend of Zelda rimane ancora celata, ignota, esattamente come il suo titolo: nonostante questo, il trailer mostra molto più di quanto sembri a una prima visione.

Scopriamo insieme cosa in questa anteprima di The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2.