Avatar: Frontiers of Pandora ha convinto Disney a dare la licenza di Star Wars a Ubisoft

Disney ha concesso la licenza di Star Wars a Ubisoft dopo aver visto in azione Avatar: Frontiers of Pandora, stando al racconto fatto da Sean Shoptaw di Walt Disney Games ai microfoni di IGN.com.

La decisione fu presa durante un incontro con Ubisoft Massive, in cui a Shoptaw fu mostrato proprio il nuovo gioco di Avatar. Ne rimase così impressionato da non riuscire a trovare più obiezioni al fatto che lo stesso studio realizzasse un gioco di Star Wars open world.

Avatar: Frontiers of Pandora è stato mostrato durante l'evento di Ubisoft dell'E3 2021, l'Ubisoft Forward, e ha impressionato davvero tutti, rivelandosi una delle sorprese dello show. Apparentemente si tratta di un ottimo lavoro e la speranza è che lo sia davvero. Del gioco di Star Wars di Ubisoft Massive non si sa invece ancora nulla. Stando a Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, lo sviluppo è appena iniziato, quindi ci vorrà del tempo per poterci giocare.

Nel frattempo possiamo metterci in attesa di Avatar: Frontiers of Pandora, che è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PS5 e Stadia.