Star Wars: il nuovo gioco di Ubisoft Massive è all'inizio dello sviluppo

Star Wars ha un nuovo gioco in arrivo da parte di Ubisoft Massive, ma questo a quanto pare non è ancora pronto per essere mostrato, considerando che il progetto è in stato embrionale, in base a quanto riferito dallo stesso CEO della compagnia, Yves Guillemot.

Il nuovo gioco di Star Wars è stato annunciato il mese scorso da Ubisoft e LucasFilm Games, ma tutto quello che sappiamo al momento è che si tratta di un gioco open world in sviluppo presso Massive, ovvero il team responsabile della serie Tom Clancy's The Division.

A quanto pare, ci sarà da aspettare ancora un bel po' prima di poter avere ulteriori informazioni su questo nuovo Star Wars o qualche primo materiale effettivo dal gioco: durante il meeting finanziario organizzato per annunciare i risultati del publisher, il CFO di Ubisoft, Frederick Duguet, ha menzionato il nuovo Star Wars dicendo soltanto che "si trova in uno stato preliminare di sviluppo e ci sarà da aspettare prima di poter dare informazioni più precise", specificando che "non abbiamo riferito nessuna data di uscita specifica".

Anche il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, è tornato sull'argomento riferendo che "la galassia di Star Wars è una fonte fantastica di motivazione per i nostri team, che li spinge a innovare e spinge il nostro medium ai limiti", qualcosa che consente di "Costruire nuovi mondi, personaggi e storie che possano diventare parti che rimangono all'interno del lore di Star Wars è un'opportunità incredibile per noi".